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Ali Erbaş: “Hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli’de hafızlık icazet merasimine katıldı

İHA

Ali Erbaş: “Hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli’de hafızlık icazet merasimine katıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir hafızlık icazet merasimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaret maksadıyla 2 günlüğüne Kocaeli’ye geldi. Erbaş, Gölcük Hicret Kur’an Kursu icazet merasimine katıldı. Merasimin ardından Ali Erbaş tarafından hafızlara hediye takdim edildi.
İcazet merasiminde konuşma yapan Ali Erbaş, “Rabbimiz buyuruyor ki Kur'anı Kerim'i indirdik. Onun muhafızı sizsiniz. Başta efendimiz olmak üzere Kuran'ı ezberleyen öğrenen yüzlerce hafızdan Kuran'ıKerimi muhafaza ediyor. Burada hafızların ümmetin en şereflileri olduğunu belirtiyor. Kim Kuran'ıKerim i muhafaza ederse Kur'an da onu muhafaza eder. Namaz gibi Kur'an da insanı bütün kötülüklerden alıkoymak için gönderilmiş kitaptır. İyiliği emreden ve kötülükten men eden bir toplum oluşsun diye emrediyor. Sizler hayra çağırmak için Kur’an’ı ezberlediniz. Bulunduğunuz yerden başlamak üzere elinizin ulaşabildiği her yere iyiliği yaymak için Kur'an’ı hıfz ettiniz” dedi.

“Hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı”
Hafızlık icazetnamesi olanların sayısının günden güne arttığına değinen Erbaş, “Allah emrediyor ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye Kur’anı indirdik. Her biriniz iyiliği emredenlerden olacaksınız. Ümmetin en şereflileri olarak etrafınızı aydınlatacaksınız. Allah yeryüzünde şahitlik yapmayı daveti vaazı imameti bizlere emanet etti. Uyarıcılık vazifesi bizim üzerimizde. Eşrefi ümmet olmanıza aileleriniz katkı sağladı. Allah onlardan razı olsun. Osmanlı döneminde hafızlara verilen icazetnamenin aynısını yaptık. Hadisi Şerifte kim ki Kur'anı ezberleyip okursa melekler de onunla beraber diyor. Rabbimiz sayılarımızı artırsın inşallah. Elinde hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı. Gönlümüz istiyor ki her aileden bir hafız olsun. Kur’an yeryüzüne gönderilen en büyük mucize. İslamın ana kaynağı. Dolayısıyla bunun için gayret ediyoruz. Bu gayreti artıracağız” diye konuştu.

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