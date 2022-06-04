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Cihan TEKER/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde rögardan taşan beyaz renkli su, dereye aktı. Deredeki su beyaz renge büründü.

Dilovası´nın Diliskelesi Mahallesi´nde sanayi kuruluşlarının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi´nde yolun ortasında bulunan rögardan beyaz renkli su taştı. Rögardan taşan su yolun kenarındaki ıslah çalışması yapılan dereye aktı. Rögardan bir süre akan beyaz renkli su tedirginlikle izlenirken, dere suyunun rengi de beyaza büründü. Bir tesisin atık sularını bırakması sonucu rögarın taştığı tahmin edilirken, su akışı bir süre sonra durdu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Cihan TEKER

2022-06-04 23:08:09



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