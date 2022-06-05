Seyrek plajında mavi bayrak dalgalanacak

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek plajı, 33 kriteri başarıyla geçerek mavi bayrak almaya hak kazandı.

Tatilcilerin deniz keyfini en güzel şekilde yaşayabilmesi için mavi bayraklı plajların da aralarında yer aldığı halk plajlarında sezona hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Kandıra Seyrek Plajı da, Kocaeli’de 2022 yılında 33 kriteri tamamlayarak mavi bayrak almaya hak kazanan son plaj oldu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan plajda baskı beton yolları tamamlandı. Kum seriminin yapıldığı, palmiye ağaçların dikildiği plajda, tuvalet ve duş yerleri de hazırlanıyor. Ahşap deklerin de yer alacağı Seyrek plajı, yeşil alan çalışmalarıyla yaz sezonuna hazırlanıyor.

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