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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nı tozu dumana katılan sporcular ödüllerine kavuştu

İHA

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nı tozu dumana katılan sporcular ödüllerine kavuştu

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na katılan sporculara ödülleri takdim edildi.
AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 2. ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı bugün finalini yaptı. 12 senedir Kartepe Belediyesi ile KOSDER (Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü) işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED’in (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) desteğiyle düzenlenen şampiyonada sporcular hünerlerini gösterdi. 25 sporcunun katıldığı şampiyonada nefes kesen yarışma yapıldı. Sporcular, Derbent Beldesi ve Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden araçlarıyla tozu dumana kattı. Yarışmada kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

“Kadınlarda ulusal olarak birinci bitirdim
Şampiyonaya katılan Sevcan Sağıroğlu, “Bugün Kartepe Tırmanma Yarışının sonuna geldik. Kendi kategorimde ikinci, kadınlarda ulusal olarak da birinci bitirdim. Çok güze bir etaptı, kazasız belasız bitirdik, seneye görüşmek üzere” dedi.

“Sezonun kalan yarışlarına devam edeceğiz”
Yarışmadan keyif aldığını söyleyen Ahmet Keskin, “Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda kendi kategorimizde birinci olduk. Büyükşehir ve Kartepe’nin destekleriyle turnuvayı yaptık. Sezonun kalan yarışlarına devam edeceğiz” diye konuştu.

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