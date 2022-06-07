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Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)

DHA

Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)


ANNESİ OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
İzmit'te çöp konteyneri ile merdivan arasında sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Sevgili için Reyhan Camisi´nde kılınan cenaze namazına aile, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yakup'un cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazından önce Yakup´un öldüğü çöp konteynerinin bulunduğu yere oturan anne Müjde Sevgili uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. 
Gözyaşlarıyla, sorumluların cezalandırılmasını isteyen anne Müjde Sevgili, "3 yaşında çocuğum çöp konteynerinin çengelini takmadılar diye öldü. Çocuğum yuvarlandı kurtaramadık, altında kaldı. Hastaneye götürdük, öldü benim çocuğum. Bu olayda ihmal varsa cezalarını çeksinler. Şikayetçiyim, eğer ihmal varsa sonuna kadar şikayetçiyim. Ben yandım başkalarının da içi yanmasın" dedi. (DHA)Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KOCAELI, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-06-07 18:44:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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