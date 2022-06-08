Görkemli törenle mezun oldular

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü, 8. sınıf öğrencilerini düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı.

Kocaeli Bahçeşehir Koleji, görkemli bir mezuniyet töreniyle 12. sınıf öğrencilerini uğurladı. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde düzenlenen organizasyonda, 109 tane 8. sınıf öğrencisi okuluyla vedalaştı. Törende öğrencilerin velileri de yer aldı. Çocuklarının mezuniyet törenini izleyen veliler hem coşkulu hem duygulu anlar yaşadı.

"bütün toplumların umutları, güvenceleri genç nesillerdir"

Öğrencilere gelecek hayatlarında başarılar dileyen Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı, “Değerli velilerimiz canınızdan çok sevdiğiniz, gözünüzden dahi sakındığınız evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bugün ise bizler çocuklarımızı öz güveni yüksek, ülkesini ve insanlarını seven, çevresine duyarlı, Bahçeşehir Koleji değerlerini benimsemiş bireyler olarak yeni bir başlangıca uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Değerli öğretmenlerim bir anne baba şefkati ile kucaklayıp erdemle yetiştirdiğiniz öğrencilerinizi liseye uğurlarken onlara yaptığınız rehberlik ve gösterdiğiniz ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, bütün toplumların umutları, güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim de geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. Tüm kalbimle inanıyorum ki sizler de bu güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Ülkemizin geleceği, siz değerli gençlerimizin elde edeceği her başarı gurur kaynağımız olacaktır. Bizlerden ve ailelerinizde eğitimle önünüzdeki tüm engelleri aşacağınızı biliyor, hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.