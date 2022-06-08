Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 12. Sınıf YKS Deneme Sınavı ve 8. Sınıf Kazanım Değerlendirme Sınavında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.
Gebze genelinde yapılan sınavlarda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri, Başkan Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti. Dereceye giren öğrencileri kutlayan Büyükgöz, yeni projelerle gençlerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Sınavlar hakkında öğrencilerle sohbet eden Büyükgöz, 1819 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavlarına girecek tüm gençlere de başarılar diledi.
Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.