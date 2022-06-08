Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu Dilovası’nda 1000 çocuğa ücretsiz tablet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu Dilovası’nda 1000 çocuğa ücretsiz tablet

İHA

– Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bin öğrenciye yaz tatili öncesi derslerini çalışmaları için tablet dağıtıldı. Öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu Dilovası’nda 1000 çocuğa ücretsiz tablet

– Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bin öğrenciye yaz tatili öncesi derslerini çalışmaları için tablet dağıtıldı. Öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.
Dilovası Belediyesi tarafından yaz tatili öncesinde bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı. Dilovası Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Tabletleri mutlaka eğitim amaçlı kullanalım”
Tablet dağıtım töreninde sahneye çıkan ve öğrencilere seslenen Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, 18 bin öğrenciyi sinemaya götürdüklerini ifade ederek, “Pandemi döneminde 10 bin tablet dağıttık. Bu salon hiç tiyatrosuz kalmadı. Hepsini saymakla bitmez. Bu yüzden belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dağıtılan tabletleri mutlaka eğitim amaçlı kullanalım. Yüzde 60 eğitim amaçla kullanalım. Geri kalan zamanda çocuklarımız eğlensinler” dedi.

“Biz bir verdiysek, karşılığını misliyle aldık”
Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, “Eğitim deyince dizlerimizin bağı çözülüyor. Her şeyin başı eğitim. Tüm yollar buraya çıkıyor. Çağımızın ruhuna uygun eğitimi yakalamamız için, bilişim ile ilgili bu eğitimleri almamız lazım. Hızlı bilgiye ulaşmamız için teknolojiyi kullanabiliyor olmamız lazım. Tablet bugün belki risk ama biz bu riski alıyoruz. Çocuğun tableti hangi amaçla kullandığı önemli. Biz mozaik bir Türkiyeyiz. Çocuklarımız girişken, yırtık. Tuttuğunu koparıyorlar ama çocuklarımızı doğru kanalize etmemiz lazım. Tabletlerimiz size verirken, hepsi numaralandırılıyor. Hepsini uzaktan kontrol ediyoruz. Kötü amaçla kullanırsanız uzaktan durduracağız. Çocukları erken uyutun. Daha hızlı gelişsinler. Tabletleriniz hayırlı uğurlu olsun. Söz verdik, hepsini yerine getirdik. Ne kadar şükretsek az. Biz bir verdiysek, karşılığını misliyle aldık. Çok şanslıyız, çok iyi bir kaymakamımız var. Gerçekten eğitim deyince kendileri tüm ekibini seferber ediyor. Çok kıymetli ilçe milli eğitim müdürümüz var. Eğitim sadece okumak değil. Matematik, yabancı dil çok önemli. Anneler çocuklarını bu yönde yönlendirsin. İzlediklerini, oynadıklarını yabancı dilde yapsınlar. Matematiğe yönlendirin. Aileler çocuklarınız ile ilgilenin, bizler her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.

“Halk eğitim kampanyası başlatıyoruz”
Törende son olarak sahneye çıkan ve öğrenciler ile velilere seslenen Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, “Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz Dilovası ilçemizi muhakkak eğitimde bir marka kent olmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı şimdiden planlıyoruz. Halk eğitim kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırmak, istihdam kolaylığını sağlamak amacıyla halk eğitim faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Hanımefendilere yönelik, gençlere, öğrencilere her yaşa yönelik yüzlerce alanda halk eğitim kursları düzenliyoruz. Halk eğitim devlet ve vatandaş arasında çok önemli bir köprü. Bunu bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Eğitimde başarılı olmak için daha fazla çalışacağız. Biz Dilovasının, eğitimin yanı sıra sporcu kenti olmasını da istiyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak, ülkesini seven gençler olması için, kendilerini spora yönlendirmeliyiz. Spor salonlarımızın ışıklarının, her daim açık olması gerekiyor. Tekrar tabletlerimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, sahneye çıkan bir öğrenci, tüm öğrenciler adına konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere tabletleri, sahnede protokol tarafından verildi. İlk etapta bin öğrenciye yaz tatili öncesinde tablet dağıtılırken, etap etap dağıtımın süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı
Denizin altındaki kirlilik hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Denizin altındaki kirlilik hayrete düşürdü
Körfez’de öğrencilere sınav hediyesi
YEREL HABERLER Körfez’de öğrencilere sınav hediyesi
Gölcük’te çevreci çocuklar büyüklerine örnek oldu
YEREL HABERLER Gölcük’te çevreci çocuklar büyüklerine örnek oldu
Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara ...
Yazar kasadan 2 bin lira hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Yazar kasadan 2 bin lira hırsızlığı kamerada
18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev hapsi Genç kızın annesi: "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son ’Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür’ dedi"
YEREL HABERLER 18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev ...
Sude'nin ölümünde erkek arkadaşına ev hapsiyle tahliye
YEREL HABERLER Sude'nin ölümünde erkek arkadaşına ev hapsiyle ...
Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyük alkış aldı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyük alkış aldı
Siber güvenlik sektöründe girişimciler yatırımcılarla buluştu
YEREL HABERLER Siber güvenlik sektöründe girişimciler yatırımcılarla ...
Derince'de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Derince'de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
İzmit Körfezi'nin dibinden çıkanlar 'Yok artık' dedirtti İzmit Körfezi'nin dibinde yok yok
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nin dibinden çıkanlar 'Yok artık' ...
Denizden dron ve cep telefonu çıktı
YEREL HABERLER Denizden dron ve cep telefonu çıktı
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor
Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
Hayvanlarını kaybeden Afyonkarahisarlı besiciye Kocaeli'den yardım eli
YEREL HABERLER Hayvanlarını kaybeden Afyonkarahisarlı besiciye ...
Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Miço Koyunda yaz hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Miço Koyunda yaz hazırlığı başladı
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta ...
Görkemli törenle mezun oldular
YEREL HABERLER Görkemli törenle mezun oldular
Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: “Neden burada duruyorsun” diyerek bıçakladılar
YEREL HABERLER Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: “Neden burada ...
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır alev ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.