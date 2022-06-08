Siber güvenlik sektöründe girişimciler yatırımcılarla buluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Siber Güç Türkiye" programı çerçevesinde 'Yatırımcı/Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme' etkinliği düzenlendi.

'Siber Güç Türkiye’ programı çerçevesinde TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK BİLGEM ve paydaşları koordinatörlüğünde kurumun Gebze'deki yerleşkesinde 'Yatırımcı/Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde kurulan stantlarda siber güç sektöründe faaliyet gösteren girişimci firmalar, yatırımcılara projelerini anlatma fırsatı buldu. Öte yandan katılımcılara projelerin anlatıldığı sunumlar da yapıldı.



"Siber güvenlik bizim gündemimizde olacak"

Programın açılış konuşmasında siber güvenliğin önemine değinen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Güvenlik açısından, özellikle savuma sanayimiz açısından siber güvenlik zaten bilinen bir gerçekti. Ama özellikle pandemi döneminde 3 güvenlik konusu gündeme getirildi ve Cumhurbaşkanımız Nisan 2020’de pandemi sonrasındaki en önemli 3 gücün 'biyogüvenlik, gıda öz güvenliği ve siber güvenlik' olduğunu söyledi. Belki hiç birimiz hissetmiyorduk gıda öz güvenliğinin önemini. Bütün dünyanın ve Türkiye’nin ana gündeminde gıda öz güvenliği var. 2 yıl önce bu yoktu. Siber güvenlik, savunma sanayimizde yeterince bir öneme sahip. Ama sivil teknolojilerde bir biyogüvenlik kadar, gıda öz güvenliği kadar belki yeterince bizde o farkındalığı oluşturmadı. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Çünkü gelecekteki en az salgın hastalıklar kadar siber güvenlik bizim gündemimizde olacak" dedi. Mandal, şöyle devam etti:

"Geçen haftaki Dünya Ekonomik Forumu’nun raporlarına bakıldığında, gelecek 10 yılın risk haritalarında birinci sırada salgın hastalıkların etkisi, ikincide iklim değişikliği, üçüncüsünde ise siber güvenlik yer alıyor. Dolayısıyla iş dünyası açısından bakıldığında da siber güvenlik konusu bizim gündemimizde. İster kamunun iş yapma süreçlerinde olsun isterse direkt ekonomik veya toplumsal hayattaki günlük ihtiyaçlar olsun. Pandeminin öncesi ve sonrası diye baktığımız zaman en önemli değişken konu, dijitalleşmenin gelmiş olduğu boyut. O yüzden bugünkü etkinlikte hem sunumlarla hem de 28 tane firmamızın stantlarında bunun en iyi şekilde etkileşime dönüşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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