Sude'nin ölümünde erkek arkadaşına ev hapsiyle tahliye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sude'nin ölümünde erkek arkadaşına ev hapsiyle tahliye

DHA

Sude'nin ölümünde erkek arkadaşına ev hapsiyle tahliye


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, evde başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sude Akarsu'nun (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Onur Öztürk (29), ev hapsi ile tahliye edildi.
Olay, 5 Ağustos 2021'de İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Sude Akarsu ile Onur Öztürk'ün birlikte yaşadığı evden gelen silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Sude Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur Öztürk tutuklandı.
Olayla ilgili Onur Öztürk hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara yere verildi. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporlarda ise Sude Akarsu'nun kanında uyuşturucu maddelerden metamfetamin ve amfetamin ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı belirtildi. Silahı kimin ateşlediğine yönelik yapılan incelemelerde ise Sude Akarsu'nun sağ elinde atış artıkları bulundu.
ANNESİNE, 'GELMEZSEM BİR ŞEY YAPMIŞTIR BANA, POLİSE HABER VER' DEMİŞ
İddianamede ayrıca, Sude Akarsu'nun annesinin sosyal medya hesabının özel mesajı kısmına ses kaydı göndererek, "Anne ben bugün eve geliyorum, yeter artık dayanamıyorum. Katlanamıyorum. Ben bugün eve geliyorum, gelmezsem de eğer polise haber ver, çünkü beni dövmüş, öldürmüş olabilir" ve "Ben diyeceğimi dedim annem, ben bugün eve gelmezsem eğer bil ki bir şey yapmıştır bana. Polise haber ver" sözlerini söylediği bilgisine de yer verildi.
'SEVDİĞİM KADINI GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KAYBETTİM'
Onur Öztürk´ün yargılanmasına bugün başlandı. Sude Akarsu'nun ailesi ve avukatlar salonda hazır bulunurken, Onur Öztürk ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada söz verilen Onur Öztürk, "İddianamede yazıldığı gibi, 'ölüme sebebiyet verme' gibi şeyler asılsızdır. Siz ailesi yüzünden intihar ettiğini bilmiyorsunuz. Ben bu kızı uyuşturucu batağından kurtardım. Olay günü biz çarşıya gittik. Bağımlı olduğu için arada krizleri oluyor ve bağırıp çağırıyordu. Yine krize girip bana hakaret etmeye başladı. Ben de ona bağırdım. Sonrasında eve geldik. Sude'nin canı alkol istedi. Tanık T.M.D. de yanımızdaydı. Onu alkol almaya gönderdik. O sırada silah, oturduğum koltuğun arasında duruyordu. T.M.D. evden çıktıktan sonra Sude gelip, bana sarıldı. Sarılırken silahı bana fark ettirmeden almış. Evin kapısına doğru gidip bana döndü ve `Bana bak, seni çok seviyorum´ deyip kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim. Yardım etmeye fırsatım olmadı. 112´yi ben aradım" dedi.
'TEK PİŞMANLIĞIM O SİLAHI ORADA TUTMAK'
Kendisinin 3 kız çocuğu babası olduğunu söyleyen Onur Öztürk, "Ben bir kadına bunu yapamam, 3 kız çocuğu babasıyım. Annesi bizim ilişkimiz için Sude'ye, `Ölsen de öldürsen de seni vermem´ dedi. Sude´nin ablasının eski kocası bu kızı uyuşturucuya düşürmüş. Uyuşturucu karşılığında satmış. Ben Sude´yi bunların içinden aldım. Tek pişmanlığım o silahı orada tutmak. Sude´ye uyuşturucu verenlerle kavgalarım oluyordu. Bu sebeple hasımlar edindim. Olaydan 3 gün önce hasımlarım silahla kapımıza dayanıp beni öldürmeye çalıştılar. Silah o yüzden oradaydı. Ben Sude'ye değil darp etmek, kötü söz bile söylemedim. Ona çocuğum gibi bakıyordum. Sude yanında ben olmadan sokağa çıkıp, dolaşıyordu. Ben darp ediyor olsam beni polise şikayet ederdi" diye konuştu.
'MERMİ NAMLUDAYDI'
Sude Akarsu'nun annesine sosyal medya üzerinden gönderdiği, iddianamede de yer alan ses kaydı ile ilgili de konuşan Onur Öztürk, "İddianamede yer alan ses kaydı yarımdır, o ses kaydının devamı var. Ablasıyla birlikte oturduğumuzda Sude, bunu şaka olsun diye yaptığını söyledi. Ablasının da bundan haberi var. Bu mesajın ertesi gününde ablasıyla birlikte parkta oturduk. Ablası Sude'yi, 'Böyle şeyler yapma' diye uyardı. Sude de 'O zaman siz de benimle ilgilenin' dedi. Hasımlarım bana saldırmak için eve geldiğinde mermiyi namluya sürmüştüm. Sonra çıkarmadım, öyle kaldı. Sude silahı aldığında mermi namludaydı" dedi.
`KIZIM TETİĞE BASTIYSA, MECBUR KALMIŞTIR'
Sude Akarsu'nun annesi Emine Acar, "Kızımı uyuşturucu tedavisi için sürekli ben hastaneye götürdüm. Onur´la görüşmesine tepki gösterdim. Biz bu kişiyi evli olarak biliyorduk, ayrıca iyi biri olmadığını duymuştuk. Uyuşturucu tedavisini kendisinin yaptırdığı yalandır. Bu kişi hayatımıza girmeden önce kızımı hastaneye götürüyordum. Sonrasında ÇAMATEM'e ve 18 yaşını geçmesinden sonra AMATEM´e gittik. Konuşmak için defalarca bunların evine gittim, ama hiçbir zaman kızımı göremedim. Karakola defalarca şikayette bulundum. Kızımın korkup çekindiği şeyler her zaman oldu. Defalarca kendisine sormama rağmen hiç anlatmadı. Ben onlara bazen sinirle, bazen de sevgiyle yaklaşıyordum. Aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son, 'Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür' dedi. Birkaç saat sonra Sude, durgun bir ses tonuyla, 'Gelmeyeceğim' diye ses kaydı yolladı. Kızımın ses tonundan bir sorun olduğunu anladım. Sordum ama anlatmadı. Tanımadığımız insanlar bize ulaşıp sanığın kızımı dövdüğünü söylüyordu. Saçından tutup sürüklediğini duyduk. Olaydan bir hafta önce gece 02.00´da polisler kızımı benim kapıma getirdi. Polislerin yanında `Onur beni dövdü. Polise sığındım´ dedi. Benim kızım intihar etmez. Tetiğe bastıysa mecbur kalmıştır. Raporda belli, vücudunun her yeri morarmış. Uyluk kemiği bile morarmış. Vücudun orası nasıl morarır? Kızımı en son polisler saat 02.00´da getirdiğinde gördüm. Ertesi gün işe gittiğimde sanık gelip kızımı almış. Sonra kızımı bir daha görmedim" diye konuştu.
'OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KAVGALARINA ŞAHİT OLDUM'
Tanık olarak dinlenen Onur Öztürk'ün komşusu B.A., "Sanığı komşum olması sebebiyle tanırım. Sude´nin ablası ise iş yerimin karşısında çalışıyordu. Sude´yi daha önce bir kez görmüştüm. Onur´la birlikte yaşamaya başladıktan sonra Sude´yi tanıdım ve ablasına burada yaşadıklarını söyledim. Olaydan bir gün önce kavgalarına şahit oldum. Evden yüksek sesle bağrışmalar geliyordu. Sonra Sude ağlayarak evden çıktı. Onur saçından tutarak evin içine çekti. İkinci kez çıktığında Onur boynundan tutarak tekrar içeriye aldı. Bir süre sonra Sude ağlayarak tekrar dışarı çıktı. Aynı günün akşamında Sude, elinde market poşetleriyle hiçbir şey olmamış gibi eve geldi. Olay olduğunda ben evin arka kısmındaki odadaydım. Onur´un 'Sude, Sude' diye bağırdığını duydum. Ancak silah sesi duymadım" diye konuştu.
'BÜFEYE GİDİP GELDİM, DÖNDÜĞÜMDE YERDEYDİ'
Tanık olarak dinlenen tanık T.M.D. (17) ise, "Sude abla uyuşturucu bağımlısıydı. Onur ağabey onu hastaneye götürüyordu. Olay günü beraber oturup film izledik. Daha sonra ben alkol almak için evden çıktım. Nişan yapmaktan söz ediyorlardı. Büfeye gidip, geldim. Eve döndüğümde Sude abla yerdeydi. Onur ağabey ambulansı aramıştı. Ben peşinden bir daha aradım. Onur ağabeyin hasımları vardı. O yüzden silahsız gezmezdi" dedi.
'ÖLDÜRECEK OLSAYDI 3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ ÖLDÜRÜRDÜ'
Duruşmada tanık olarak dinlenen Onur Öztürk'ün annesi S.G. ise, "Sude sokakta yaşayan bir çocuktu. Benim çocuklarımı yıllardır tanır. Annesi Sude´yi evden attı. Annesinin, 'Kendini öldür, bu eve gelme' dediğini ben duydum. Sude, eniştesinin kendisinin ırzına geçtiğini bana anlatarak göğsümde ağladı. Benim oğlum suçluysa cezasını çeksin. Mahkemeniz iyisini bilir. Onur´la Sude arasında kıskançlık nedeniyle ve Onur ona uyuşturucu vermediği için kavgalar oluyordu. Onur agresif bir çocuk, ama öldürecek olsaydı 3 çocuğunun annesini öldürürdü. Sude 16 yaşından beri sokaktaydı. Kim ona uyuşturucu verirse onun yanında kalıyordu. Etini satıyordu. Bunu mahalledeki herkes bilir" ifadelerini kullandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, karara doğrudan etki edecek tanıkların dinlenmiş olması ve delillerin gizlenme veya değiştirilme ihtimalinin bulunmaması nedeniyle Onur Öztürk'ün tutuklu kaldığı süre de gözetilerek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 6 Ekim tarihine ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-06-08 16:40:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını ...
Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele ...
Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara ...
Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı
Denizin altındaki kirlilik hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Denizin altındaki kirlilik hayrete düşürdü
Körfez’de öğrencilere sınav hediyesi
YEREL HABERLER Körfez’de öğrencilere sınav hediyesi
Gölcük’te çevreci çocuklar büyüklerine örnek oldu
YEREL HABERLER Gölcük’te çevreci çocuklar büyüklerine örnek oldu
Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara ...
Yazar kasadan 2 bin lira hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Yazar kasadan 2 bin lira hırsızlığı kamerada
18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev hapsi Genç kızın annesi: "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son ’Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür’ dedi"
YEREL HABERLER 18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev ...
Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyük alkış aldı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyük alkış aldı
Siber güvenlik sektöründe girişimciler yatırımcılarla buluştu
YEREL HABERLER Siber güvenlik sektöründe girişimciler yatırımcılarla ...
Derince'de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Derince'de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
İzmit Körfezi'nin dibinden çıkanlar 'Yok artık' dedirtti İzmit Körfezi'nin dibinde yok yok
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nin dibinden çıkanlar 'Yok artık' ...
Denizden dron ve cep telefonu çıktı
YEREL HABERLER Denizden dron ve cep telefonu çıktı
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor
Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER Kartepe'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu Dilovası’nda 1000 çocuğa ücretsiz tablet
YEREL HABERLER Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet ...
Hayvanlarını kaybeden Afyonkarahisarlı besiciye Kocaeli'den yardım eli
YEREL HABERLER Hayvanlarını kaybeden Afyonkarahisarlı besiciye ...
Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Miço Koyunda yaz hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Miço Koyunda yaz hazırlığı başladı
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.