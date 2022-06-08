Yazar kasadan 2 bin lira hırsızlığı kamerada



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, boş olduğu sırada iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, yazar kasadaki 2 bin lirayı çalarak kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'nde, Tezcan İlkan'ın sahibi olduğu kozmetik ürünleri dükkanında meydana geldi. İlkan, yan taraftaki komşusuna gittiği sırada kimliği belirsiz kişi, iş yerine girerek yazar kasaya yöneldi. Buradaki 2 bin lirayı çalan şüpheli, dükkandan ayrılarak kaçtı. İş yerine kısa süre sonra dönen İlkan, kasanın açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Dükkana gelip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan Tezcan İlkan, "Önceki gün iş yerimde yandaki esnaf arkadaşımın yanına uğradım bir şey konuşmak için. 20 saniye içerisinde geri döndüğümde kasamın açık olduğunu gördüm, baktığımda paraların olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Kameraları incelediğimde o kişinin ben dükkandan çıktıktan hemen sonra içeri girip kasadan parayı aldığını gördüm. Kasanın yerini biliyormuş çünkü direkt kasaya yönelmiş, 15-20 saniyede alıp kaçıyor. Daha önce dükkana gelip gelmediğini hiç hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle öncesinde bizi izlemiş çünkü direkt kasanın yerini biliyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-08 17:03:40



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