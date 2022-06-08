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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük’te çevreci çocuklar büyüklerine örnek oldu

İHA

Gölcük’te çevreci çocuklar büyüklerine örnek oldu

Gölcük’te, Dünya Çevre Günü etkinlikleri dolayısıyla bir araya gelen gönüllü öğrenciler, sahildeki atıkları toplayarak büyüklerine örnek oldu.
Gölcük Belediyesi Dünya Çevre Günü dolasıyla etkinlik düzenledi. “Marmara Hepimizin” sloganı ile düzenlenen atık toplama etkinliğine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler katılımcılarla birlikte ilçe sahilindeki atıkları tek tek toplayarak farkındalık oluşturdu. Atıkları toplayan öğrenciler daha sonra okulda çevre günü dolayısıyla drama, ritim ve halk oyunları gösterileri düzenledi. Gösterilerin ardından, Çevre temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, plaketle ödüllendirildi.

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