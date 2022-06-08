Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde N.Ç. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.Ç. (48), tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2022-06-08 21:33:09



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