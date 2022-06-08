Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Gölcük'te dağlık alanda Hint keneviri bitkisinin ekildiği ihbarını aldı. Ekilen alanı tespit eden ekipler, farklı boy ve ebatlarda toplam 513 kök Hint keneviri bitkisini sökerek imha etti.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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