Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşlı bir kadın, yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 324 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Temiz (52) isimli sara hastası yaşlı kadın, üzüm yaprağı toplamak için izin aldığı komşusunun bahçesine girdi. Asmaya çıkan kadın, yaprak toplarken bir süre sonra kriz geçirince yere düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Sevgi Temiz'in bir süre önce anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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