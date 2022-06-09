Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arı kovanı yüklü bir kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından arılar son anda kurtarıldı.

Yangın, Hamidiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. yönetimindeki 42 ALP 068 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, bir anda yanmaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü, kamyoneti durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kamyoneti saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada da kamyonetteki arı kovanları tek tek araçtan çıkarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında arı kovanlarına zarar gelmediği öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.