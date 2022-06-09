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Tıra arkadan çarpan kamyonet alev topuna döndü

İHA

Kocaeli TEM Otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonet alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tıra arkadan çarpan kamyonet alev topuna döndü

Kocaeli TEM Otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonet alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Tepetarla mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 06 FC 9625 plakalı Ford marka kamyonet, seyir halindeyken H.A. yönetimindeki 55 ACD 961 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet alev aldı. Kamyonet sürücüsü yangını görünce hemen araçtan inerek uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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