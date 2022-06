Maske yasağının kalkması cilt bakımına ilgiyi artırdı

Güzellik Uzmanı Aleyna Gülten, “Maske yasağının kalkması cilt bakımına olan ilgiyi daha da artırdı. Ciltte görülen akne, uçuk gibi sağlık sorunlarının kişinin yaşantısını olumsuz bir şekilde etkilediği biliniyor. Dolayısıyla uzman tavsiyesi ile alınan doğal cilt bakımı ürünleriyle cilt bakımının düzenli bir şekilde yapılması cilt sağlığı açısından oldukça önemli” dedi.



Cilt bakımı, cildin nefes alması ve gün içerisinde maruz kalınan kirlerden arındırılmasını mümkün kılıyor. Maske yasağının kalkması ile cilt bakımına olan ilgilin daha da arttığını ifade eden Aleyna Gülten Beauty Merkezi’nin Kurucusu ve Güzellik Uzmanı Aleyna Gülten, “Maske yasağının kalkması cilt bakımına olan ilgiyi daha da artırdı. Cilt bakımında cilde uyum sağlayan ürünler kullanılarak gerçekleştirilen cilt bakım rutini cildin rahatlamasını sağlar ve son derece ferah bir görünüm elde edilir. Ciltte görülen akne, uçuk gibi sağlık sorunlarının kişinin yaşantısını olumsuz bir şekilde etkilediği biliniyor. Dolayısıyla uzman tavsiyesi ile alınan doğal cilt bakımı ürünleriyle cilt bakımının düzenli bir şekilde yapılması cilt sağlığı açısından oldukça önemli” dedi.



Cilt bakımının doğal içerikli ürünlerle yapılması gerektiğini vurgulayan Gülten, “Cilt seneler geçtikçe yıpranmaya ve çevresinden daha çok etkilenmeye başlar. Bu mesele, yorgun bir cilt görünümünün meydana gelmesine sebep olabilir. Cilt tipine uygun ürünler satın alınarak gerçekleştirilen cilt bakımı tam rahatlamayı meydana getirir. Bu yüzden de cilt bakımının bir alışkanlığa dönüştürülmesi oldukça önemli. Cilt bakımında önemli olan bir diğer husus da kişinin cildi ile uyumlu cilt bakım ürünlerinin tercih edilmesi. Cilt yapısını tanımak, ciltte eksik olan unsurların her birini ortaya çıkarma konusunda çok önemlidir. Bu nedenle kişinin kendi cildini tanıması ve doğal içeriklere sahip cilt bakım ürünlerini kullanması gereklidir” ifadelerini kullandı.



Gülten, güzellik merkezi olarak kendilerinin de cilt bakımıyla alakalı olarak çağdaş bir biçimde hareket ederek güncel ve yenilikçi teknikleri kullandıklarını belirtti.



“Cilt tipinize uyum sağlamayan ürünleri kullanmayın”

Cilt bakım rutini oluşturmanın en iyi yolunun cilde uyum sağlamayan ve kimyasal içeriklere sahip ürünlerden uzak durmak olduğunu vurgulayan Gülten, “Yağlı bir cilde sahipseniz sebum dengeleyici ürünler kullanmanız gerekir. Çünkü yağlı cilt üzerinde parlama görülme olasılığı çok daha yüksektir. Sebum dengeleme özelliği olan ürünler ise yağlı görünümü tamamen yok eder. Cilt bakımı ürünü alışverişi esnasında cilt tipinize hâkim olmanız son derece mühimdir” şeklinde konuştu.



“Düzenli cilt bakım rutini oluşturmanın sayısız yararı var”

Cilt bakımının her cilt tipine sayısız yararı olduğunu ısrarla ifade eden Gülten, “Ciltte halihazırda bulunan kusurları gidermek için cilt bakımını rutin haline getirmek önemli. Gün içinde cilt birçok farklı duruma maruz kalır ve doğal olarak da kirlenecektir. Zararlı türde olan UV ışınlarından ötürü lekeler oluşmaya başlar. Bu ve buna benzer meseleler, zaman içerisinde cildin çökmesine ve enerjisini de kaybetmesine sebebiyet verebilir. O yüzden de cilt bakımı her daim doğru ürünlerle düzenli olarak sağlanmalıdır” diye konuştu.



Gülten, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Işıltılı bir cilt için düzenli bakım bir gerekliliktir. Her gece uyumadan evvel makyajınızı temizlemeniz, tonikler ile cildinizi yumuşak bir forma getirmeniz yaptırmanız çok önemli. Böylece normalde olduğundan çok daha parlak, enerjik ve capcanlı bir cilde kısa süre içerisinde ulaşmış olursunuz.”

