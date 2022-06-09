Başkan Söğüt: "Hereke Kalesi ışıl ışıl olacak"

Restorasyonu tamamlanan, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları başlayan Hereke Kalesi’nde incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Her şey bittiğinde Hereke Kalemiz geceleri ışıl ışıl olacak" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan Hereke Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Hereke Kalesi’nin aslına uygun olarak restore edildiğini belirten Şener Söğüt, "Restorasyon çalışmalarımız tamamlandı. Şimdi iç peyzaj ve aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. 1400 yıllık tarihe sahip bir kaleyi turizme kazandırdık. İçerisinde vatandaşlarımızın dinlenebileceği bir alan olacak. Ayrıca sur içlerinde de sergi alanları ve mini bir müze için projemiz devam ediyor. Peyzaj çalışması ile birlikte aydınlatma çalışmasının da startını verdik. Her şey bittiğinde Hereke Kalemiz geceleri ışıl ışıl olacak" dedi.

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