Geleceğin siber güvenlik uzmanları sertifikalarını aldı

Başiskele'de "Siber VatanSiber Güvenlik" eğitimleri alan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Başiskeleli gençlere "Siber VatanSiber Güvenlik" eğitimleri verdi. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 4 ay süreyle 80 saat siber güvenlik ile ilgili eğitim alan 28 öğrenci sertifikalarını aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Siber Güvenlik Eğitim Semineri ve Sertifika Töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, ilçe protokolü ve liseli öğrenciler katıldı.

"Gelecek gençlerin ellerinde yükselecek"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, programdaki konuşmasında, "Siber güvenlik en az silahlı kuvvetlerimiz kadar önemli bir yapı. Ülkemizde siber güvenlik uzmanına duyulan ihtiyaç arttı. Başiskele Belediyesi olarak bu eğitim programını ilk alan belediyeyiz. Bugün Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin 4. Kademesinde eğitim alan 28 öğrencimize sertifika vereceğiz. 4 ay boyunca 80 saat eğitim aldılar. Geleceğin siber güvenlik uzmanları bu gençlerimizden çıkacak inşallah. Hep söylüyoruz. Gelecek gençlerin ellerinde yükselecek. Bizim buna inancımız ve gençlerimize güvenimiz tam" dedi.

Konuşmaların ardından geleceğin siber güvenlik uzmanlarına sertifikaları takdim edildi.

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