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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Can Ş.'ye (25), Emrah K. yönetimindeki 34 CBR 372 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan yaya yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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