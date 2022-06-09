İzmit Körfezi bu çalışmalarla mavi görüntüsüne kavuşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla Kocaeli'nin rengi griden yeşile, İzmit Körfezi'nin ise siyahtan maviye dönüştü.

Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ni gri, İzmit Körfezi’ni ise siyah görüntüden kurtardı. Yeşil bir renge bürünen Kocaeli’de, mavi günlerine kavuşan İzmit Körfezi’nde artık yunus balıkları dans ediyor. Balıklandırma projesiyle İzmit Körfezi akvaryuma dönüşmeye başladı.



İzmit Körfezi’ne 30 bin balık bırakıldı

2014 yılında başlatılan İzmit Körfezini Balıklandırma Projesi ile İzmit Körfezi’nin akvaryuma dönüşmesi için büyük bir adım atıldı. Eski günlerine dönen İzmit Körfezi için Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol sonrasında Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda çalışmalar başlatıldı. Enstitülerde yetiştirilen levrek, kalkan ve çipura (çupra) yavruları markalanarak, 2017, 2018, 2020, 2021 ve 2022 yıllarından düzenlenen törenlerle İzmit Körfezi’ne 30 bin balık bırakıldı.



İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en büyük çevre yatırımlarını İzmit Körfezi’ne yaptı. İzmit Körfezi’nin temizliği için İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri kuruldu. Kirli suların arıtılmadan İzmit Körfezi’ne akması engellendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde yüzde 100 arıtma oranına ulaşan ilk ve tek belediye oldu. 24 saat boyunca çalışan tesislerde atık sular arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. Arıtılan suların yüzde 10’u ise prosesten geçirilerek, yeniden kullanılmak üzere kentteki fabrikalara gönderiliyor.



İzmit Körfezi 7/24 gözetim altında

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde İzmit Körfezi 7/24 gözetim altında tutuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2006 yılında verilen yetki ile İzmit Körfezi’nde gemi kaynaklı deniz kirliliklerine yönelik denetimler yapılıyor.



Derelere bariyer sistemi

İzmit Körfezi’ni korumak için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2016 yılından bu yana derelere sabit bariyer sistemi kuruldu. Kurulan sistemle derelerden gelen atıkların İzmit Körfezi’ne ulaşması engellendi. Bariyerlerin tuttuğu atıklar düzenli aralıkla ekipler tarafından toplanıyor. 2016 yılından bugüne derelerden 1500 metreküp atık toplandı. 2007 yılından bu güne kadar ise İzmit Körfezi’nden deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden 7000 metreküp atık toplandı.

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