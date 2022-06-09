Çay ocağında kavga; bacağından vurup, polise teslim oldu

Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Yaşar M., çay ocağında kavga ettiği kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli, polise giderek teslim oldu.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Yaşar M. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tabancasını ateşleyen şüpheli, Yaşar M.'yi bacağından vurdu. İhbarla çay ocağına gelen sağlık ekipleri, Yaşar M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinden ayrılan şüpheli ise polise merkezine giderek, teslim oldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-06-09 14:39:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.