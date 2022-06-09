Çay ocağında kavga; bacağından vurup, polise teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Yaşar M., çay ocağında kavga ettiği kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli, polise giderek teslim oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Yaşar M. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tabancasını ateşleyen şüpheli, Yaşar M.'yi bacağından vurdu. İhbarla çay ocağına gelen sağlık ekipleri, Yaşar M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinden ayrılan şüpheli ise polise merkezine giderek, teslim oldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-06-09 14:39:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.