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Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Özdemir: “Yüksek katma değerli üretimin merkezi olmaya çalışıyoruz” “Yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumdayız”

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) çerçevesinde Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçirilen 'Otonom ve İmalat Sanayi Otomasyonu Makine Teknolojileri' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Özdemir: “Yüksek katma değerli üretimin merkezi olmaya çalışıyoruz” “Yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumdayız”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) çerçevesinde Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçirilen ‘Otonom ve İmalat Sanayi Otomasyonu Makine Teknolojileri’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçirilen ‘Otonom ve İmalat Sanayi Otomasyonu Makine Teknolojileri’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Yapılan Lansmana Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, Ticaret Bakanlığı Yalova İl Müdürü Alpaslan Tunalı, TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü İsmail Doğan, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca ve Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir katıldı.

“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın belirlemiş olduğu pilot OSB’lerden biriyiz”
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir , “Biz bir Organize Sanayi Bölgesi olarak güzel ve yeşil Yalovamızda farklı bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Yola çıkarken söylediğimiz bir konu vardı, o da; memleketin bir tane daha standart parselasyon yapıp temel altyapı hizmetlerini sağlayan bir Organize Sanayi Bölgesi’ne daha ihtiyacı yok. Fazlasıyla var, 300’ün üzerinde Organize Sanayi Bölgesi var. Biz eğer bir şeyler yapacaksak değer üretecektik, yeni değerler oluşturacaktık. Dolayısıyla bu çerçevede üniversitemizle gerçekten ciddi bir şekilde kol kola verdik. Hem teknik kampüsün Organize Sanayi Bölgemiz içinde olması noktasında hem teknoparkın dünyadaki medeni coğrafyalardaki örneklerindeki gibi sanayi bölgemizde olması konusunda mutabakata vardık. Diğer taraftan bugünkü birlikteliğimizi taçlandıracak nitelikte bir çalışmamızı kısmetse bu ay itibariyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tüm dünyaya, Türkiye’ye Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla yayınlıyor olacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın belirlemiş olduğu ‘2023 Sanayinin Dijital Dönüşümü’ çerçevesindeki pilot OSB’lerden biriyiz. Bunu memnuniyetle ve gururla paylaşıyorum” dedi.

“Önemli ilk adımımızı atıyoruz hep birlikte”
Uluslar arası dış ticaret istihbarat çalışması yaptıklarını kaydeden Özdemir, “Şu an itibariyle 15 firmamıza bu hizmetleri 70’in üzerinde raporla hangi ülkelerde hangi ihracat kalemini ürettikleri ,rekabet gücü nedir, nasıl geliştirilebilir, yeni pazarlar nasıl oluşturulabilir konularındaki raporlarımızı sunduk. Şimdi ölçme, izleme süreçlerindeyiz. Bugün birlikteliğimizin ana konusu olan Otonom ve İmalat Sanayi Otomasyonu Makine Teknolojileri URGE Projesi, Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle vücut bulmuş durumda. Artık önemli ilk adımımızı atıyoruz hep birlikte” diye konuştu.

“Yüksek katma değerli üretimin merkezi olmaya çalışıyoruz”
Yüzde 90 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Özdemir, “Biz, aynı Organize Sanayi Bölgemiz gibi meseleyi ele aldık. Birbirini destekleyen, bütünleyen sektörleri bir araya getirdik. Bir yerli ve milli otomobil iş emri Organize Sanayi Bölgemize geldiğinde kaportasından motoruna, camına, konsol aksanına kadar hepsini aynı anda yapabilen yekpare bir yapı olarak kurguladık. Tamamen eksik oyuncuyu arar durumdayız. Yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumdayız. Aynı üretim kolundan 12 tane daha değil, bizim ihtiyaç duyduğumuz sektörleri bünyemize katarak devam ediyoruz. Kısmetse bu hafta çok önemli bir milli savunma projesini bünyemize katıyor olacağız. O anlamda yüksek katma değerli üretimin merkezi olmaya çalışıyoruz. Bu küme çalışmasıyla da burada başlayan pilot kuruluşlarımız başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgemizin üyelerinin ihracat potansiyellerini arttırmaya dönük olarak kurumsallaşması ve dijital dönüşümlerine katkı sunmak üzere bir yola çıkmış bulunuyoruz. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından program, yapılan sunumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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