Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kanser hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri tarafından Ahmet Demirösöz'ün (70) evinden bir el silah sesi duyuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Demirsöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirsöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ahmet Demirsöz'ün kanser hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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