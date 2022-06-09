Halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden şüpheli gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

İzmit'te, halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etmesi nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN

2022-06-09 19:37:18



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