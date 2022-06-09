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Halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden şüpheli gözaltına alındı (2)

DHA

Halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin eden şüpheli gözaltına alındı (2)


TUTUKLANDI
İzmit'te, halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etmesi nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN
2022-06-09 19:37:18

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