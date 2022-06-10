Kıyı Emniyeti tatbikatta karaya oturan gemideki denizcileri kurtardı 



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gece `Denizdeki Kazazedeleri Kıyıdan Kurtarma Tatbikatı´ düzenlendi. Senaryo gereği karaya oturan gemideki 14 personel, varagele sistemiyle kıyıya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu gece Kandıra Kefken açıklarında `Denizdeki Kazazedeleri Kıyıdan Kurtarma Tatbikatı´ düzenledi. Senaryo gereği Derince´den Karadeniz Ereğli´ye seyir halinde olan bir kuru yük gemisi, Kefken açıklarında ana makinesinin arıza yapması nedeniyle kumanda kontrolünden çıkarak sahile doğru sürüklenmeye başladı. Acil durum ihbarının verilmesi üzerine ekipler, bölgeye hareket etti. Sürüklenen gemideki mürettebatın varagele sistemi ile kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, fişek ile gemiye bağlantı halatı kurdu. Düzeneğin hazırlanmasının ardından gemide bulunan 1´i yaralı 14 personel güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Tatbikattaki görüntüler gerçeği aratmadı.

EKİPLER TAM KADRO HAZIRDI

Düzenlenen tatbikatta ekipler tam kadro hazır bulundu. Senaryo gereği kazazede geminin yanı sıra ekipler Kıyı Emniyeti-10 hızlı tahlisiye botu, Tahlisiye-7 botu, 2 Ana tahlisiye istasyonu, 30 personelin bulunduğu 1 yardımcı istasyon, 4 uzman personel, 4 tam donanımlı arazi aracı, 2 servis aracı, 1 şişme tip çadır ile katıldı.

´10 YILDA 5 BİN 134 KİŞİYİ KURTARDIK´

Düzenlenen tatbikatlar nedeniyle her daim göreve hazır olduklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak görevimiz, görev alanımızda seyreden, seyir emniyeti ve denizde can, mal ve çevre güvenliğini temin etmek, bu anlamda 2 bin 200´ün üzerinde personelimizle 7 gün 24 saat görev halindeyiz. En son Aralık 2021´de gündüz koşullarında yaptığımız tatbikatımızı bugüna gece koşullarında yapacağız. Tatbikatımızın amacın denizde emniyetini kaybetmiş sürüklenen gemiden 14 personelin tahliyesi olacak. Kara tahliyesi sistemini kuracağız. Bu sistemde denizden ve havada müdahale imkanı bulunmadığı süreçlerde karadan müdahale ederek insanları tahliye ediyoruz. Türk boğazları bölgesinde ağırlıklı olarak görev yapmaktayız. Türk boğazları bölgesinde kılavuzluk, römorkör, tahlisiye ve gemi trafik hizmetleri sistemi, fenerler ve seyir yardımcılarında otorite olarak görev yapmaktayız. Son 10 yılda 5 bin 134 kişiyi kurtardık" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN

2022-06-10 00:10:01



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