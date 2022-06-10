Gençlik festivaline yağmur engeli

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hafta sonu yapacağı gençlik festivali, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin final sınavlarının bitimine göre planladığı Gençlik Festivali, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4. Kocaeli Gençlik Festivalini 1112 Haziran’da Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleştirecekti. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovların yer alacağı 2 günlük etkinliğin, yapılan yağış uyarısının ardından iptal edildiği duyuruldu.

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