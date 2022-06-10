Fotoğraf meraklılarına kurs desteği

Başiskele Belediyesi, fotoğraf sanatına meraklı vatandaşlar için temel fotoğrafçılık kursu başlattı.

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek kursun eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular başladı. Temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinesiyle ilgili teknik bilgilerin anlatılacağı kursa, internet üzerinden başvuru yapılabilecek. Kursiyerler, duayen fotoğrafçılarla da bir araya gelerek eğitimlerini daha da pekiştirme imkanı bulacak. Başvuru sayısına ve yaş gruplarına göre sınıfların oluşturulacağı kurs, önümüzdeki aylarda başlayacak. Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin verileceği kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek. Başiskele Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü de kurulacak. Kursu başarıyla tamamlayan fotoğrafçılar, Başiskele Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün temellerini atacak.

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