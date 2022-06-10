182 cankurtaran deniz sezonu için hazır

Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM, boğulma vakalarına karşı bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'da başlayacak yeni deniz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ve İzmit Körfezi sahillerinde Kocaeli İtfaiyesine bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek. KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak.

Cankurtaranlar, Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, KaramürselAltınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.

KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. Ekipler geçtiğimiz 2021 yılı sezonunda bin 695 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

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