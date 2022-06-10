Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, İ.T., tartıştığı Yaşar M.´yi, bacağından tabancayla vurdu. Olayı haber alan R.M. de yaklaşık yarım saat sonra polis merkezi yakınlarında karşılaştığı İ.T.´nin babası F.T.´yi bıçakla yaraladı.

Yaşar M. ve F.T.´nin tedavileri sürürken, oğulları ise gözaltına alındı.

Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi´ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.´yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.

Babasının yaralandığını öğrenen R.M., olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezinin karşısında bulunan kafede, şüpheli İ.T.´nin babası F.T. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.´yi bıçaklayıp kaçtı. F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kısa sürede R.M.´yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Her iki şüphelinin de sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-06-10 11:49:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.