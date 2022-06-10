Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı

Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, İ.T., tartıştığı Yaşar M.´yi, bacağından tabancayla vurdu. Olayı haber alan R.M. de yaklaşık yarım saat sonra polis merkezi yakınlarında karşılaştığı İ.T.´nin babası F.T.´yi bıçakla yaraladı.
Yaşar M. ve F.T.´nin tedavileri sürürken, oğulları ise gözaltına alındı.
Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi´ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.´yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.
Babasının yaralandığını öğrenen R.M., olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezinin karşısında bulunan kafede, şüpheli İ.T.´nin babası F.T. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.´yi bıçaklayıp kaçtı. F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kısa sürede R.M.´yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Her iki şüphelinin de sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-06-10 11:49:55
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