El emeği göz nuru ürünlerini sergilediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri Başiskele'de sergilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KOMEK) el emeği göz nuru eserleri Başiskele'de düzenlenen etkinlikle sergilendi. Geri dönüşüm, temiz çevre ve atık ürünlerden yeniden yararlanma fikrinin tema olarak işlendiği sergide, el emeği eserler ziyaretçiler için sergilendi. Karşıyaka Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Başiskele ilçe sergisinin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükakın, "KOMEK şimdiye kadar çok güzel işler yaptı ama yeni dönemde başka bir şey yapsın istiyorum. El emekleriniz artık üretime ve ekonomiye dönsün. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bunu ileriye götürmek ve kendi işletmenizi kurmak sizin elinizde. Siz yeter ki KOMEK’te öğrendiğiniz meslek sanat eğitimlerinizi pratiğe dökerek kendi işinizi kurun, biz her türlü destek vermek için sizin arkanızdayız. Sıfır atık bilinciyle çalışarak geri kazanım ve çevrecilik konusunda bayraktarlık yapmanızı istiyorum" dedi.

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