EYDEM kursiyerlerinin gösteri heyecanı

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Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) kursiyerlerinin yıl sonu gösterisi Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek

Merkezi’nde bu kez yıl sonu gösterisi heyecanı yaşanıyor. 20212022 eğitim öğretim döneminde el sanatları, drama, halk oyunları ve okuma yazma kursları eğitimlerinin verildiği EYDEM kursiyerlerinin düzenleyeceği yıl sonu gösterisi Yenikent Kültür Merkezi'nde yapılacak. 14 Haziran Salı günü saat 15.00’de başlayacak olan özel gösteriye tüm ilçe halkının davetli olduğu belirtildi.

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