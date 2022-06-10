Satmak istedikleri 834 adet tarihi eserle birlikte yakalandılar

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Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, jandarmanın operasyonuyla Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 adet sikke ve objeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit´te tarihi eserleri satmak isteyen kişileri takibe aldı. Jandarma ekipleri, N.D. ile E.D.´nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 adet sikke ve objeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. N.D. ve E.D. gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-06-10 22:02:10



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