Kocaeli'de, oksijen tüpü dolum tesisinde patlama sonrası yangın (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde saat 20.00 sıralarında başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması ile tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi. (DHA)Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2022-06-10 22:50:12



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