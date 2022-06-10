Tüp dolum merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde çıkan yangın ekiplerin 2 buçuk saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan tüp dolum tesisinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde yangın çıktı. Alevler tesisi etkisi altına alırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber oldu. Polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi kapattı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın, yaklaşık iki buçuk saatin ardından söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.