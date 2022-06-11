Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Kocaeli’de kontrolden çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocaeli’de Karamürselİznik yolu üzeri İhsaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 K 3283 plakalı otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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