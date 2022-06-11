İzmit'te özel halk otobüsü, rampada devrildi; şoför yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, rampada kontrolden çıkan özel halk otobüsü, istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada otobüs şoförü Ramiz K., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak ile Piotr Wilcynski Bulvarı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Ramiz K.'nin kullandığı 41 J 0166 plakalı özel halk otobüsü, rampada kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve içinde yolcu olmayan otobüs devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralanan Ramiz K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen otobüsteki Türk bayrağının yola düştüğünü gören polis memuru ise yerden alıp, temizleyerek ekip aracına götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-06-11 10:58:03



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