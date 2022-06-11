Kocaeli'de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı

Dinçer AKBİR/ KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinden Bursa İznik'e gezmeye giden kafileyi taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karamürsel'in Yalakdere Mahallesi Akçat yolu kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kocaeli Karamürsel'den Bursa'nın İznik ilçesine gezmeye gidenleri taşıyan E.E. (40) yönetimindeki 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 17 kişiyi ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR
2022-06-11 11:31:23
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