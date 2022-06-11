Kartepe’ye yürüyüş ve bisiklet yolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de Köseköy ile Sarımeşe arasına yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de Köseköy ile Sarımeşe arasındaki çalışmalar çerçevesinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyor. Çalışmalar iki etap şeklinde planlandı. İlk etapta baskı beton bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ağaçlandırma ve çeşitli bitkilerle yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Yapılan üst yapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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