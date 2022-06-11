162 takım Plaj Voleybolu Turnunvasında yarışacak

Gölcük Belediyesi'nin yaz spor etkinlikleri dolayısıyla düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl rekor katılımla başladı.

Gölcük Belediyesi, Kum Futbolu Turnuvası’nın ardından Plaj Voleybolu Turnuvası ile etkinliklerine devam ediyor. 162 takım ve 360 sporcunun katıldığı Plaj Voleybolu Turnuvası büyük heyecanla başladı. Turnuvanın açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlerin çekişmeli maçlarını takip ederek, “Turnuvamıza, çok büyük ilgi gösteren gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Spor şölenimize izleyici olarak katılan ailelere ve hemşehrilerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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