Başkan Özlü, TDBB yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer aldı

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, birliğin yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer aldı.

10 Haziran'da yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye ve TDBB'den belediye başkanları katıldı.

TDBB'nin yürütme kurulu üyesi olan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 26 kişilik yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer almayı başardı.

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