Kocaeli’de zaman zaman sağanak etkili oluyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de beklenen sağanak etkisini sürdürdü.

Kocaeli’de Cuma akşamı başlayan yağışlar, haftasonu boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yarından itibaren havanın tekrar güneşli olması bekleniyor.

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