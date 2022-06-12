İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi´nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı bir gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi´ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi´nde yaptıkları denetimler sırasında Liberya bandıralı bir gemideki yağ dolu varillerin patlayarak, yağların iskeleye ve denize döküldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-06-12 19:39:26



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