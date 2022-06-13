Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 3'üncüsü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Masa Tenisi Turnuvası, Küçükler ve Büyükler kategorilerinde 188 sporcunun katılımıyla yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Başkan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.