Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

KOMEK, ilçe sergilerinin açılışına Derince ile devam etti. Deri yapımı, su kabağı ve kırk yama ürünlerin oldukça dikkat çektiği sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri tam not aldı.

Sergi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) tarafından Derince Yenikent Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Kaymakamı Neftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Büyükakın, "Yeni dönemde var olan sosyal sorumluluk projelerimizi biraz daha ileri taşıyarak devam edelim ama ben sizden başka bir şey daha istiyorum. Ürettiğiniz ürünleri açmış olduğumuz satış alanlarında satışını yaparak ev ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Evlerde yapacağınız bir takım ürünleri girişimci ruhu taşıyan kursiyerlerimiz sayesinde ve KOMEK’in verdiği teknik eğitimlerle birlikte ekonomiye dönüştürebilirsiniz. Siz yeter ki ev yemekleri, evde bakım, temizlik ve çocuk bakım hizmetleri gibi alanlarda işletme açarak girişimci olmaya karar verin, biz teknik konularda her türlü arkanızdayız" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, sergi alanı gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.