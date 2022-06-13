Kocaeli Şehir Hastanesi yolundaki toprak kaymasına ekipler müdahale etti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehir Hastanesi yolunda sağanak yağış sebebiyle yaşanan toprak kaymasına anında müdahale etti.

Kocaeli Şehir Hastanesinin çevresinde toprak zeminin bir bölümü sağanaktan etkilendi. Şehir Hastanesi yolunu kapatan toprak kaymasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp yolu tekrar trafiğe açtı.

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