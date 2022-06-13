Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, ölümcül kabul edilen ve doktorlar tarafından yaşamla bağdaştırılmayan Patau sendromu (Trizomi-13) tanısıyla dünyaya gelen 7,5 aylık Ertuğrul Poyraz Güven, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit´te Eda-Özkan Güven çiftinin çocuğu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde tüp bebek tedavisinden sonra dünyaya geldi. Ertuğrul Poyraz´a Patau sendromu adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu. 7,5 aydır hastalıkla mücadele eden Ertuğrul Poyraz, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul Poyraz'ın cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-06-13 12:31:15



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