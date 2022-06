Bu kütüphane çocuklara kitap okumayı sevdirecek Kitap Kahve 7'den 70'e herkese hitap edecek

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde içerisinde 25 bin kitabın yer aldığı ve 7’den 70’e herkese hitap edecek olan Kitap Kahve’nin açılışı gerçekleştirildi.

Çayırova Belediyesi tarafından inşa edilen Kitap Kahve’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek yetkililerden bilgi aldı.



“İşin içerisinde hem okumak var, hem çocuklarımız var”

Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Gerçekten keyifli, güzel bir gün. Çünkü işin içerisinde hem okumak var hem çocuklarımız var. Biz anne, baba olarak ne isteriz ki hayattan? Çocuklarımız iyi okusun, tahsili, terbiyesi yerinde olsun, gelecekleri güzellilerle dolsun, onlarla gurur duyalım isteriz. Devletimizin aklı da fikri de budur, belediyemizin düşüncesi de budur, anne, babaların da hayattan beklentisi budur. Dolayısıyla her şey gençler için, her şey çocuklarımız için. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2 hafta boyunca İstanbul’da kültür, sanat festivalleri yaptık. Bize ‘Niçin yapıyorsunuz?’ diye soruyorlar. Çünkü şehrin kültürel faaliyetleri yaygın eğitimin bir parçasıdır. Anneler, babalar, çocuklarınızı tarihi restorasyon yapılmış bir camiye, bir medreseye, bir hamama, bir tarihi mekana, ne varsa mutlaka götürün. Bir şehir 3 dinamik üzerinedir; toplum, şehir hayatında yaşar, kültürüyle yaşar. Orada somut mirası var, somut olmayan mirası var. Onların bize öğrettiği yaşam tarzı var. Oradan aldığımız ilhamla yemek yaparız, kıyafet tasarlarız, bina yaparız. Oradan aldığımız ilhamla İHA yaparız, SİHA yaparız. Ben gerçekten bütün samimiyetimle bu işe emek veren belediye başkanımızı canı gönülden alkışlıyorum” dedi.



“Çocuklarımızı ve gençlerimizi merkeze alan projeler yapıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise "Şehrimizi imar ederken, geleceğimizi ihmal etmiyoruz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Biz; ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Biz, 'Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum' diyen, ilim, irfan medeniyetin mensuplarıyız. Göreve geldiğimizde şehrimizi kültür, sanat ve spor şehri yapacak planlarımızı yaptık, bir bir gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz kitap fuarımızda on binlerce kitabı okuyucuyla buluşturduk. Biz; kentimizin ihtiyacı olan, şehrimizi geleceğe taşıyacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi merkeze alan projeler yapıyoruz. Beyannamemizde olmamasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte şehrimize iki adet kitap kahve kazandırıyoruz” diye konuştu.



“Yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor”

İki katta 2 bin metrekare alanda hizmet verecek Kitap Kahve’nin, kültürel aktivitelerin yapılabileceği yeni bir merkez olacağını aktaran Çiftçi, "Tasarımı, konforu ve konsepti ile bir kütüphaneden daha fazlası olan Kitap Kahvemiz her yaş gurubuna hitap edecek. Yeni nesil kütüphanemizde edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, yabancı dil, araştırma, kaynak, roman türünde yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor. Kütüphanemizde; 7’den 70’e herkesin ferah ve huzurlu bir ortamda keyifle kitap okuyabileceği, öğrencilerimizin ders çalışabileceği, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerimizin araştırma yapabileceği geniş salonlar yer alıyor. Vatandaşların zamanlarını değerlendirebileceği kurs ve atölyelerin de yer aldığı Kitap Kahvede, sanatsal çalışmalar ve kültürümüzü yansıtan görsellerin de sergileneceği sergi alanımız mevcut. Söyleşi ve imza günlerinin düzenlenebileceği 100 kişilik konferans salonumuz bulunuyor. 014 yaş gurubundaki çocuklarımıza kitabı sevdirecek ve ergonomik mobilyalardan tasarlanan çocuk bölümünde; çocuklar ve aileler için etkinlik alanı, masal salonu, okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için özel olarak tasarlanmış ve özel seçilmiş kitapların bulunduğu çocuk kütüphanemizin yanında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için kitap okuma, zeka ve akıl oyunu salonu bulunuyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.