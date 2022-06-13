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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İHA

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar panikle kendini dışarı attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, içeride bulunan malzemeler forklift aracıyla dışarıya çıkarıldı. Şans eseri yaralanan olmadı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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